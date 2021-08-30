Заместитель госсекретаря: Литва и иже с нею натянули на себя такую унизительную, подленькую роль ябед и врунов

Литва и другие государства Прибалтики живут в мире мифов и натянули на себя унизительную роль ябед и врунов, утверждает заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков.

Фото с сайта ОНТ

«Литва и иже с нею почему-то натянули на себя такую унизительную, подленькую роль ябед и врунов. Вообще эти прибалтийские государства живут в мире как будто каких-то мифов, которые они сами себе придумали, а потом в них поверили», — заявил Арчаков в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ .

По его мнению, там видят в белорусской оппозиции «дееспособных политически значимых фигур», верят, что «обойдутся без торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь, без транзита, хотя ведь не имеют никаких собственных доходных экономик»; что «им не была нужна Игналинская АЭС».

«Политическим руководителям этих стран нужно задуматься. Пока они действуют, как в той притче: слепые вожди слепых сами упадут в яму и других заведут», — заявил чиновник-силовик.

Кроме того, он считает, что, хотя очаг афганского кризиса находится далеко от Беларуси, если «экстремисты, а также наркотики, оружие, нелегальные мигранты новой волной двинутся в Европу, то это уже коснется нас напрямую».

«Американская затея с Афганистаном — это многолетняя, тщательно спланированная акция. И направлена она не на поддержку действовавшего там правительства или еще кого-то, а нацелена исключительно на усугубление конфликтности и проблемности этого региона. Что называется по-простому, бросили гранату в огород и уехали. И эти броски, судя по всему, скоро не прекратятся», — предположил чиновник.

Он уверен, что подобное может возникнуть и в регионах Восточной Европы. «США и Запад заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром. События, которые развернулись вокруг Беларуси в прошлом году, как раз-таки наглядно это подтверждают», — заявил Арчаков.

Замгоссекретаря Совбеза считает, что «практически сразу началось резкое наращивание непосредственно военного присутствия США на польской территории, причем в непосредственной близости от границ Беларуси». Он упомянул также «активизацию оперативно-боевой подготовки, совместные мероприятия, активизацию разведывательных полетов боевой авиации на белорусском направлении».

В этой ситуации, по мнению Арчакова, силовой блок страны должен «находиться в постоянной готовности к любым осложнениям обстановки». Одновременно он рассчитывает, что «это будет только предупредительная мера».

Среди других предложений замглавы Совбеза — не стесняться «совершенствовать законодательство, направленное на защиту суверенитета, даже если кому-то кажется, что оно ужесточается»; не доверять безоглядно Западу, «который вновь демонстрирует свою абсолютную неготовность и нежелание видеть в нас равноценных людей, и нас все равно будут обманывать дальше и дальше». Также «надо продолжать более интенсивно выстраивать наши союзнические отношения с Россией, государствами ОДКБ, Китаем, странами ШОС и другими добросовестными государствами».

«Суверенитет нужно защищать не только непрерывно, то есть даже в спокойное время, но и всесторонне: политически, экономически, интеллектуально, духовно, ведь обстановка в мире в ближайшее время к лучшему, судя по всему, не изменится», — заявил чиновник.

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