Без нас: кто поборется за хоккейное золото Олимпиады-2022
В минувшее воскресенье завершилась квалификация на
12 сборных распределены по трем квартетам:
- группа А: Германия, Канада, Китай, США;
- группа В: Дания, Россия, Чехия, Швейцария;
- группа С: Латвия, Словакия, Финляндия, Швеция.
Согласно регламенту турнира квартет лучших сборных по итогам группового турнира напрямую получит путевки в 1/4 финала, остальные четыре места в стадии плей-офф будут разыграны в квалификационном раунде.
Напомним, на
Как сообщалось ранее, белорусская сборная