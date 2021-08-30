Министр образования Карпенко предлагает запретить школьникам критиковать учителей

Необходимо прекратить публично обсуждать и критиковать учителей, так как это подрывает их авторитет в глазах школьников, заявил министр образования Игорь Карпенко.

«Наши родители порой не задумываются о последствиях своих вот каких-то таких действий. Я уже в передаче «Ничего личного» у [руководителя ОНТ] Марата Маркова говорил: «Я понимаю, что я министр, политическая фигура, меня критикуют, я к этому уже готов и так далее. Но вы должны прекратить публично критиковать учителя. Потому что мы тем самым подрываем его авторитет в глазах школьников». Я бы все-таки, пользуясь случаем, говоря в этой передаче на всю страну, сказал бы: «Давайте прекратим публичное обсуждение учителей», — призвал Карпенко в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ .

Он предложил для этого другие формы: педсовет, родительское собрание, педагогическое сообщество, коллегии, министерства и прочие организации. «Но точно не интернет, и не школьники должны обсуждать с родителями или еще с кем-либо учителя», — считает чиновник.

Карпенко сообщил также о планах министерства: «Во-первых, это вопросы укрепления учебной дисциплины. Это вопросы ужесточения требований к переходу в профильный класс. Сегодня у нас существует шестерка — это средний балл, семерка по профильному предмету. Мы поднимаем — семь-восемь. Это вопросы, связанные с совмещением выпускного экзамена с централизованным тестированием с целью разгрузки учащихся».

Министр заявил, что с 2023 года система образования будет готова проводить выпускной экзамен, совмещенный с централизованным тестированием. Это, по его словам, приведет к некоторым изменениям в правилах приема в высшие и средние специальные учебные заведения.

Кроме того, обновлено содержание учебных программ и учебников, разработан «учебно-методический комплекс для факультативов для пятых и шестых классов, духовно-нравственное патриотическое воспитание». «Там затрагиваются глубинные истоки нашего народа с древнейших времен до современности, на чем основалась духовно-нравственная основа жизни нашего общества», — пояснил чиновник.

13 сентября 2019 года сайт «Сильные новости» разместил видеозапись, сделанную во время урока в 4-м классе гомельской школы № 15. Учительница стоит над одним из учеников с конторкой и говорит: «Я пойду в тюрьму, а тебе ****** будет!». Ребенок, очевидно, смеется, потому что педагог отвечает: «Ой, смешно. Смешно, что на кладбище понесут? За то, что над учителем издевался». Позднее учительница называет четвероклассника «хамом» и возмущается, что он не давал ей вести урок.

19 сентября об инциденте высказался Александр Лукашенко. «Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», — заявил он и восстановил учителя на рабочем месте.

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