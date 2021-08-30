Интрига сохраняется? Соперники воспользовались осечками «Шахтера» и БАТЭ
Верхняя часть турнирной таблицы чемпионата после 21-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге заметно уплотнилась.
Осечками лидеров первенства воспользовались конкуренты:
- «Рух» — «Шахтер» — 1:0;
- «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель» — 0:1;
- «Динамо» (Мн) — «Минск» — 2:0;
- БАТЭ — «Ислочь» — 2:2;
- «Слуцк» — «Славия» — 2:1;
- «Витебск» — «Динамо» (Бр) — 3:1;
- «Неман» — «Энергетик-БГУ» — 3:0;
- «Спутник» — «Сморгонь» — 0:3 (тех.).
Турнирная таблица теперь выглядит так:
- Шахтер — 47 очков (после 18 игр);
- БАТЭ — 45 ( 21);
- Рух — 43 (21);
- Динамо (Мн) — 42 (21);
- Гомель — 38 (20);
- Витебск — 30 (21);
- Динамо (Бр) — 30 (21);
- Неман — 24 (21);
- Минск — 24 (20);
- Ислочь — 24 (21);
- Энергетик-БГУ — 24 (20);
- Торпедо-БелАЗ — 22 (20);
- Слуцк — 21 (21);
- Славия — 14 (20);
- Сморгонь — 13 (21);
- Спутник — 7 (21).