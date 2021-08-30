Интрига сохраняется? Соперники воспользовались осечками «Шахтера» и БАТЭ

Верхняя часть турнирной таблицы чемпионата после 21-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге заметно уплотнилась.

Осечками лидеров первенства воспользовались конкуренты:

«Рух» — «Шахтер» — 1:0;

«Торпедо-БелАЗ» — «Гомель» — 0:1;

«Динамо» (Мн) — «Минск» — 2:0;

БАТЭ — «Ислочь» — 2:2;

«Слуцк» — «Славия» — 2:1;

«Витебск» — «Динамо» (Бр) — 3:1;

«Неман» — «Энергетик-БГУ» — 3:0;

«Спутник» — «Сморгонь» — 0:3 (тех.).

Турнирная таблица теперь выглядит так:

Шахтер — 47 очков (после 18 игр); БАТЭ — 45 ( 21); Рух — 43 (21); Динамо (Мн) — 42 (21); Гомель — 38 (20); Витебск — 30 (21); Динамо (Бр) — 30 (21); Неман — 24 (21); Минск — 24 (20); Ислочь — 24 (21); Энергетик-БГУ — 24 (20); Торпедо-БелАЗ — 22 (20); Слуцк — 21 (21); Славия — 14 (20); Сморгонь — 13 (21); Спутник — 7 (21).