Интрига сохраняется? Соперники воспользовались осечками «Шахтера» и БАТЭ

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Верхняя часть турнирной таблицы чемпионата после 21-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге заметно уплотнилась.

Осечками лидеров первенства воспользовались конкуренты:

  • «Рух» — «Шахтер» — 1:0;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель» — 0:1;
  • «Динамо» (Мн) — «Минск» — 2:0;
  • БАТЭ — «Ислочь» — 2:2;
  • «Слуцк» — «Славия» — 2:1;
  • «Витебск» — «Динамо» (Бр) — 3:1;
  • «Неман» — «Энергетик-БГУ» — 3:0;
  • «Спутник» — «Сморгонь» — 0:3 (тех.).

Турнирная таблица теперь выглядит так:

  1. Шахтер — 47 очков (после 18 игр);
  2. БАТЭ — 45 (    21);
  3. Рух — 43 (21);
  4. Динамо (Мн) — 42 (21);
  5. Гомель — 38 (20);
  6. Витебск — 30 (21);
  7. Динамо (Бр) — 30 (21);
  8. Неман — 24 (21);
  9. Минск — 24 (20);
  10. Ислочь — 24 (21);
  11. Энергетик-БГУ — 24 (20);
  12. Торпедо-БелАЗ — 22 (20);
  13. Слуцк — 21 (21);
  14. Славия — 14 (20);
  15. Сморгонь — 13 (21);
  16. Спутник — 7 (21).

 

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Тэги: футбол-Беларусь

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