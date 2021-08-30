В Минтрансе заявляют, что эксперты ICAO после визита в Минск пересмотрели свою позицию по инциденту с самолетом Ryanair

По результатам расследования инцидента с самолетом Ryanair Международная организация гражданской авиации (ICAO) примет решение только о необходимоcти усовершенствовать какие-то международные стандарты, заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

Источник: IATA

«До нас они посетили Польшу, они посетили Литву, хотя их первой пригласила именно в Минск белорусская сторона. Еще 23 мая, видя, что ситуация абсолютно политизируется. Было сделано заявление. И мы пригласили экспертов ICAO для того, чтобы провести всестороннее, объективное расследование», — сказал Сикорский в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ .

По его словам, Беларусь предоставила ICAO «более 52 пакетов документов, видеофайлов, аудиоматериалов».

Сикорский сообщил, что эксперты ICAO встретились с представителями межведомственной комиссии, созданной при Департаменте по авиации; в нее входят представители МВД, Госпогранкомитета, МЧС, Минобороны и других ведомств.

«Никому вопросов не задали. Был только один вопрос в сторону пограничного комитета. Погранкомитет достаточно четко, подробно, с приложением всех доказательных материалов объяснил все процедуры миграционные, которые были осуществлены в отношении пяти пассажиров, которые приняли решение остаться в Беларуси», — заявил Сикорский.

Кроме того, эксперты пообщались с диспетчерами, но, по словам главы департамента авиации, «не совсем тем составом, кто работал в этот день».

«Фактически мы предоставили всю рабочую смену, всех тех диспетчеров, которые были в этот день, даже не управляя этим рабочим судном, не работая с этим воздушным судном. Но вся эта рабочая смена находилась. Они разговаривали только с руководителем полетов», — отметил чиновник.

В свою очередь, белорусская сторона запросила результаты интервью с командиром самолета Ryanair либо содействия в проведении аналогичного интервью, а также «данные объективного контроля с борта воздушного судна с приложением процедуры изъятия данных из борта».

«Наша открытость, наша уверенность в нашей правоте, которая подкреплена всеми необходимыми доказательствами — видеоматериалы, аудиоматериалы, документы — поставила их врасплох, — считает глава департамента. — Потому что, посещая Литву, Польшу, у них было уже определенное сформированное мнение, и вдруг, когда мы начали не только доказывать свою правоту, но и ставить вопросы перед ними, вся их теория в их голове полностью разрушилась».

В качестве примера Сикорский привел утверждения, что на борту было пять сотрудников спецслужб. «Мы дали данные этих пассажиров. Пожалуйста, вы можете позвонить. Дали, как их зовут, их номера, вы можете с ними связаться. Они отказались от этого общения. Они отказались от общения с Протасевичем, и непонятно почему. Хотя в их программе изначально это общение было записано. Но, пообщавшись с представителями погранкомитета, они сказали: нам понятны ваши миграционные процедуры, поэтому мы потеряли смысл общения с пассажирами этого борта», — сказал глава департамента.

Инцидент с самолетом Сикорский назвал «хорошо выстроенной провокацией». Он утвердительно ответил на вопрос ведущего, была ли это провокация с европейской стороны.

«Не могу говорить все детали этого процесса: есть тайна следствия. Я могу просто говорить те факты, которые были приведены. Они доказывают, что это была фактически провокация с той стороны. Потому что, если бы мы проводили какую-то специальную операцию либо еще что-то, это выглядело бы все совершенно иначе», — заявил Сикорский.

По его мнению, в итоге ICAO «примет решение только о том, необходимо ли усовершенствовать какие-то международные стандарты либо нет, и это будет отражено в их отчете».

«Я не думаю, что они скажут: правы эти или не правы эти. Самое главное, что мы хотим, — чтобы была дана четкая, понятная оценка действиям всех тем лиц, которые принимали участие. Если вы видите с нашей стороны нарушение аварийного плана, скажите, что мы нарушили. Если вы видите с нашей стороны нарушение стандартов, скажите, какой стандарт мы нарушили. В настоящее время об этом даже разговора нет. Поэтому я думаю, что на выходе будут такие рекомендации, надо что-то там регулировать или не надо», — сказал Сикорский.

Он также оценил воздействие санкций на белорусскую гражданскую авиацию: «Мы очень быстро перестроились. Мы больше начали работать по восточному вектору, по южному, чтобы восполнить тот дефицит, который, к сожалению, сложился из-за непродуманных действий наших европейских партнеров».

Он признал, что европейское направление важно для Беларуси. В Минске рассчитывают, что «горячие головы остынут и все вернется на круги своя».

По словам Сикорского, авиакомпании не остановили полеты, выполняют плановые показатели, не сокращают персонал, не уменьшают заработную плату.

«Цели людей, которые вводили санкции, не связаны никак с вопросами безопасности. У них четкие, понятные цели рейдерского захвата белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором будут работать», — считает Сикорский.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании пассажиров самолета — белорусского блогера Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги. На родине Протасевич был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче.

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