«Услышите, как правильно Родину любить надо». Правозащитник Судаленко отказался от прошения о помиловании

Правозащитник Леонид Судаленко, который уже восемь месяцев находится в гомельском СИЗО, отказался писать прошение о помиловании.

«Воскресенский предлагал до 31 августа покаянную написать. Я пока выбрал суд :) Он ведь доверенности от того, кто милует, не приложил. А вдруг провокатор :)», — отметил правозащитник в письме, копия которого есть в распоряжении БелаПАН.

Процесс по делу Судаленко начнется 3 сентября в суде Центрального района Гомеля (судья — Сергей Соловский). Процесс будет вестись в открытом режиме.

«Приходите, услышите, как правильно Родину любить надо. Обычно были суды «Судаленко против РБ», а сейчас — «РБ против Судаленко», — написал правозащитник, имея в виду свои многочисленные жалобы в Комитет ООН по правам человека. Рассмотрение дел там называлось «Судаленко против Республики Беларусь». Все дела в КПЧ правозащитник выиграл, но Беларусь, хотя и ратифицировала Пакт о гражданских и политических правах, не исполняет решения международного суда.

«Помните песню Михаила Шуфутинского «И снова третье сентября, костры рябин»? Вот под эту песню и в этот день меня поставят перед Фемидой и спросят: доверяю ли я суду? И так — шестнадцать раз за сентябрь, с 10:00 и с 14:10, кроме выходных. В том числе и в мой юбилей 23 сентября (Судаленко исполнится 55 лет. — БелаПАН) придется рассказывать — как организовывал, как финансировал, обучал, явки, пароли, кто старший группы, с какой целью», — отметил в письме правозащитник.

Суд намерен заслушать 61 свидетеля, при этом опрошено было в таком статусе более 200 человек. Это — жители Гомельского региона, которым Судаленко помогал оплачивать штрафы, обжаловать решения судов. Его помощь следствие расценило как организацию и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса).

Правозащитник был взят под стражу 18 января, после обыска дома и в офисе.

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