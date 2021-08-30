Зась: ОДКБ не будет отправлять войска в Афганистан

/ Политика
Просмотров: 33

Организация Договора о коллективной безопасности не планирует отправлять войска в Афганистан, так как уставом закреплено применение сил только в пределах границ стран-участниц, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам опять отправлять туда своих сыновей? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ — это исключительно оборонительная военно-политическая организация», — сказал Зась в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

Он отметил, что у организации выработан комплекс мер «по противодействию и наркотрафику, и терроризму, и миграции незаконной» из Афганистана. «Но понятно, что сейчас ситуация там меняется, и это надо внимательно изучать и учитывать в своей деятельности, в том числе в плане борьбы с этими угрозами, которые никуда не делись, а отчасти, может, даже наоборот — актуализировались», — заявил генсек ОДКБ.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ОДКБ ситуация в Афганистане Персона: Станислав Зась

Другие материалы на эту тему:

Пошлет ли Беларусь своих солдат в зону потенциального конфликта с талибами?

Пошлет ли Беларусь своих солдат в зону потенциального конфликта с талибами?

ОДКБ стреляет холостыми

ОДКБ стреляет холостыми

Особая позиция Армении не позволит ОДКБ стать реальным политическим союзом

Особая позиция Армении не позволит ОДКБ стать реальным политическим союзом

В Петербурге Лукашенко схлестнется не с Пашиняном, а с Путиным

В Петербурге Лукашенко схлестнется не с Пашиняном, а с Путиным