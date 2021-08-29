Сборная Беларуси по хоккею не смогла пробиться на Олимпиаду-2022

Сборная Беларуси по хоккею не смогла пробиться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

В решающем матче финального раунда квалификации в группе D, который проходил в Братиславе, команда Крэйга Вудкрофта уступила сборной Словакии — 1:2. У белорусов забросил Егор Шарангович.

Накануне этого матча в турнирной таблице сложилась такая ситуация, что белорусской сборной для выхода на Олимпиаду нужна была только победа в основное время.

К концу третьего периода матча против Словакии счет был 1:1, поэтому белорусы заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако пропустили в пустые ворота.

В итоге путевка на Олимпийские игры досталась сборной Словакии. Команда Беларуси проиграла два из трех матчей. Помимо словаков, белорусы уступили команде Польши — 0:1. Единственная победа — над Австрией (5:2).

В других группах финала квалификации путевки в Пекин-2022 завоевали сборные Латвии и Дании.

Таким образом стали известны все 12 участников олимпийского хоккейного турнира:

группа А: Канада, США, Германия, Китай

группа B: Россия, Чехия, Швейцария, Дания

группа C: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Фото iihf.com