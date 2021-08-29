Видеофакт. Украинские пограничники обнаружили в тайниках грузовика из Беларуси крупную партию контрабандных сигарет

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Утром 29 августа украинские пограничники задержали на белорусской границе крупную партию контрабандных сигарет, сообщает Госпогранслужба Украины.

 

 

 

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины получили заблаговременную информацию о вероятной перевозке контрабанды через границу.

 

 

 

 

Поэтому, когда утром 29 августа в пункт пропуска «Выступовичи» на въезд в Украину прибыл грузовик «Рено» белорусской регистрации, правоохранители занялись его углубленным осмотром. Их усилия увенчались успехом – пограничники и таможенники обнаружили табачные изделия белорусского производства искусно спрятанные среди заявленного груза досок.

Из тайников было извлечено 192 ящика нелегального курева, подсчет выявленной контрабанды продолжается.

 

Фото и видео: Госпогранслужба Украины.

 
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Тэги: Беларусь-Украина сигареты контрабанда

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