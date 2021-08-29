Видеофакт. Украинские пограничники обнаружили в тайниках грузовика из Беларуси крупную партию контрабандных сигарет

Утром 29 августа украинские пограничники задержали на белорусской границе крупную партию контрабандных сигарет, сообщает Госпогранслужба Украины.

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины получили заблаговременную информацию о вероятной перевозке контрабанды через границу.

Поэтому, когда утром 29 августа в пункт пропуска «Выступовичи» на въезд в Украину прибыл грузовик «Рено» белорусской регистрации, правоохранители занялись его углубленным осмотром. Их усилия увенчались успехом – пограничники и таможенники обнаружили табачные изделия белорусского производства искусно спрятанные среди заявленного груза досок.

Из тайников было извлечено 192 ящика нелегального курева, подсчет выявленной контрабанды продолжается.

Фото и видео: Госпогранслужба Украины.