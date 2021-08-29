Отважная американка вырвала пятилетнего сына из пасти пумы

Отважная американка голыми руками спасла своего малолетнего сына, на которого напала пума во пумы дворе их частного дома.

Женщина отбила нападение горного льва на маленького сына. Фото: Unsplash.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на New York Post, инцидент произошел 28 августа в городе Калабасас, штат Калифорния. В этот день горный лев (так называют пуму) пробрался на задний двор семьи, схватил их 5-летнего ребенка и протащил его более чем на 40 метров.

Настоящий герой этой истории — мать, спасшая жизнь своему сыну. Она выбежала из дома и начала бить горного льва голыми руками, в конце концов вырвав у него из пасти своего сына, заявил пресс-секретарь департамента рыбы и дикой природы Калифорнии Патрик Фой, не став называть женщину по имени.

После жуткого нападения родители отвезли своего сына в больницу Лос-Анджелеса — у мальчика диагностировали травмы головы и верхней части туловища.

Сейчас состояние ребенка стабильно, он идет на поправку.

На место случившегося прибыл сотрудник управления охраны дикой природы, который встретил горного льва — когда хищник попытался на него напасть, мужчина его застрелил.