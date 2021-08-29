Отважная американка вырвала пятилетнего сына из пасти пумы
Отважная американка голыми руками спасла своего малолетнего сына, на которого напала пума во пумы дворе их частного дома.
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Настоящий герой этой истории — мать, спасшая жизнь своему сыну. Она выбежала из дома и начала бить горного льва голыми руками, в конце концов вырвав у него из пасти своего сына, заявил пресс-секретарь департамента рыбы и дикой природы Калифорнии Патрик Фой, не став называть женщину по имени.
После жуткого нападения родители отвезли своего сына в больницу Лос-Анджелеса — у мальчика диагностировали травмы головы и верхней части туловища.
Сейчас состояние ребенка стабильно, он идет на поправку.
На место случившегося прибыл сотрудник управления охраны дикой природы, который встретил горного льва — когда хищник попытался на него напасть, мужчина его застрелил.