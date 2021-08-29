Бывший и нынешний директора БелаПАН, по информации родственников, переведены в СИЗО на Володарского

Директора и главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину и бывшего директора агентства Дмитрия Новожилова, по информации родственников, перевели из изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в следственный изолятор на улице Володарского в Минске.

Ирина Левшина и Дмитрий Новожилов

Супруга Новожилова сообщила, что 28 августа у нее приняли передачу для него в СИЗО на Володарского. Дочь Левшиной предполагает, что ее мать также находится на Володарского, так как истекли 10 суток, после чего Новожилову и Левшиной должны были избрать меру пресечения или освободить. Обвинение обоим должны предъявить в течение 20 суток.

Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа в качестве подозреваемых по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 27 августа СК сообщил, что их также подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере). Санкция этой статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Помимо Левшиной и Новожилова 18 августа была задержана бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Правозащитники признали всех троих политзаключенными.

Боеву отпустили на свободу утром 28 августа под обязательство о явке. Она остается в статусе подозреваемой.

Также 18 августа после обысков в их квартирах и в офисе компании были задержаны журналисты БелаПАН Ирина Турчина и Захар Щербаков. Они были допрошены в управлении Следственного комитета по Минску, после чего отпущены под подписку о неразглашении. В этот день обыск прошел дома и у заместителя главного редактора БелаПАН Александра Зайцева, который на допрос не доставлялся из-за болезни, он подписал обязательство о явке.

В постановлениях на обыски было указано, что они проводятся в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По всей видимости, речь шла о статьях 293 и 342 Уголовного кодекса.

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