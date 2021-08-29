Талибы расстреляли известного афганского музыканта Фавада Андараби
Представители радикального движения «Талибан» расстреляли известного афганского музыканта, исполнителя фольклорных песен Фавада Андараби, выступавшего против исламистского движения.
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Бывший министр внутренних дел Афганистана Мохаммад Масуд Андараби написал в Twitter, что Фавад Андараби своими песнями «просто доставлял радость этой долине и ее жителям».
«Как он здесь пел, «наша прекрасная долина... страна наших предков» не подчинится жестокости Талибана», – написал экс-министр.
Ранее стало известно, что талибы решили запретить публичное исполнение музыки в стране.
В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение «Талибан» стало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.
Вопреки обещаниям соблюдать права женщин боевики «Талибана» уже запретили им работать и обязали оставаться дома.
Сообщалось, что движение «Талибан» запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных в Афганистане завершилась до 31 августа.
В результате взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле погибли более 100 человек.