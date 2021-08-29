В Мозыре за публикацию личных данных силовиков задержана мать двоих несовершеннолетних детей

В Мозыре сотрудники ГУБОПиК задержали 35-летнюю мать двоих несовершеннолетних детей Ирину Горошину.

Ирина Горошина. Фото: ПЦ "Весна".

Как сообщает @viasna96, ее вызвали в милицию, якобы чтобы отдать телефон, но в итоге задержали.

Против Горошиной возбудили уголовное дело по факту незаконных действий в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

«Установлено, что в сентябре прошлого года в одном из Telegram-каналов, признанном впоследствии экстремистским, она публиковала персональные данные сотрудников милиции, размещала призывы к протестной деятельности», — говорится в пресс-сообщении МВД.

Также в Мозыре на этой неделе «за участие в массовых беспорядках» задержан 18-летний местный житель Алексей Матюшенко, сообщает БелаПАН.

По информации МВД, в августе прошлого года парень «принимал активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». «Вместе с другими протестующими он оказывал сопротивление сотрудникам милиции, блокировал движение транспорта, выкрикивал протестные лозунги и бросал камни в автомобили правоохранителей», — говорится в сообщении.

Как отмечают правозащитники, 18 лет молодому человеку исполнилось за неделю до задержания.