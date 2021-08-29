Умер легендарный белорусский футболист, минский динамовец Юрий Пудышев

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В возрасте 67 лет умер легендарный белорусский футболист, чемпион СССР в составе минского «Динамо» Юрий Пудышев. О кончине игрока сообщает телеграм-канал «Родны футбол».

Юрий Пудышев. Фото: ТГ "Родны футбол".

Юрий Пудышев родился в 1954 году в Калининграде, карьеру начал в московском «Динамо», а в 1976 году приехал в Беларусь, чтобы играть за «Динамо» минское. В 1982 году защитник в составе минчан стал чемпионом СССР — тогда белорусская команда в первый и последний раз стала лучшей в Советском Союзе.

В составе чемпионской команды. Фото: архив "Трибуны".

25 октября 2010 года Пудышев установил рекорд чемпионатов Беларуси, выйдя на поле в составе брестского «Динамо» в возрасте 56 лет на 90-й минуте в матче с борисовским БАТЭ. Юрий Пудышев прославился как мастер шуток и розыгрышей.

Он до последних дней оставался в футболе, с 2011 года работал в системе БАТЭ тренером дублирующего состава.

 

 

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Тэги: ФК Динамо-Минск кончина футбол Персона: Юрий Пудышев

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