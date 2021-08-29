В январе—июле Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту цен

По росту потребительских цен в январе—июле 2021 года Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

Фото: ganc-chas.by.

За семь месяцев цены в стране увеличились на 5,91%. Впереди оказались Грузия (10,4%), Кыргызстан (7%) и Украина (6,5%).

Далее: Казахстан (5,3%), Эстония (5%), Россия (4,51%), Азербайджан, Литва (по 4,5%), Таджикистан (4,3%), Узбекистан (4,2%), Молдова (3,95%), Латвия (3,7%) и Армения (3,3%). Туркменистан последние годы не обнародует данные об инфляции.

В июле цены в Беларуси увеличились на 0,07% — одиннадцатое место после Грузии (1,3%), Эстонии (1,1%), Азербайджана (0,9%), Казахстана, Литвы (по 0,7%), Латвии, Таджикистана (по 0,4%), России (0,31%), Украины (0,1%) и Молдовы (0,08%). В Кыргызстане и Узбекистане цены снизились на 0,2%, в Армении — на 0,5%.

В самопровозглашенном Приднестровье, где есть своя финансовая система, цены с начала года увеличились на 3,69% (за июль — снизились на 0,71%).