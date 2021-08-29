Футболист получил смертельную травму при столкновении с соперником

Во время матча между молодежной командой «Балтики» против любительского клуба «Красная Звезда» игрок гостей получил удар в область шеи. Клубные врачи не смогли помочь футболисту, сообщает sportrbc.ru .

Александр Шишмарев. Фото: sport-express.ru.

Вратарь российского футбольного клуба «Красная Звезда» Александр Шишмарев получил удар в область шеи во время тренировочного матча против молодежной команды «Балтики».

«Это произошло во время тренировочного спарринга между любительскими командами «Красной звездой» и молодежной «Балтикой». В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости», — рассказал глава пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов изданию «Спорт Экспресс».

Он также отметил, что на матче присутствовали клубные врачи, которые тотчас после инцидента выбежали на поле, чтобы оказать игроку помощь. «Они оперативно вышли на поле, но не смогли ничего сделать. Врачи скорой помощи в течение часа пытались привести Александра в порядок, но в машине скорой он, к сожалению, умер», — добавил Кандалов.

Футбольный клуб «Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ — второй по значимости дивизион чемпионата России по футболу). «Красная Звезда» — представитель регионального чемпионата Калининградской области.