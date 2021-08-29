«БАЖ никогда не сдастся». Международные федерации журналистов заявили о поддержке независимых СМИ Беларуси

Европейская федерация журналистов (EFJ) и Международная федерация журналистов (IFJ) решительно осуждают вынесенное накануне Верховным судом Беларуси решение о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

В заявлении международных организаций отмечается, что БАЖ — это филиал EFJ и IFJ в Беларуси. Более 25 лет БАЖ и ее члены, более 1300 сотрудников медиа, содействовали свободе выражения мнений и независимой журналистике в Беларуси, реализации гражданских, социальных и культурных прав.

Белорусская ассоциация журналистов входит в число десятков организаций, в отношении которых власти начали процесс ликвидации. Это организации, работающие в сфере культуры, охраны окружающей среды и наследия, занимающиеся гендерными правами, Белорусский ПЕН-центр, Офис по правам людей с инвалидностью, Национальный совет молодежи, «Пресс-клуб Беларусь», группы, поддерживающие пожилых людей.

«Александр Лукашенко приступает к полной ликвидации всех слоев гражданского общества Беларуси, — заявил президент EFJ Могенс Блихер Бьерегард. — Это беспрецедентная чистка, которая должна мобилизовать межгосударственные организации. Мы призываем Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ и ООН решительно отреагировать. Ликвидаторы и те, кто проводит репрессии, должны быть жестоко наказаны».

«Мы будем помогать нашему филиалу поддерживать существование и деятельность. БАЖ никогда не сдастся, — добавил генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес. — БАЖ остается для нас единственной представительной организацией журналистов в Беларуси. БАЖ будет продолжать поддержку журналистов и сотрудников СМИ».

Фото: БАЖ.