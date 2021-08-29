В Беларуси вводятся ограничения цен на стройматериалы

Утвержден порядок регулирования цен на стройматериалы, изделия и конструкции постановлением Минстройархитектуры Беларуси № 73 от 30 июля 2021 года.

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Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелаПАН.

Этим решением установлен предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на строительные материалы, изделия, конструкции согласно утвержденному перечню из 33 позиций.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае реализации стройматериалов такой норматив установлен на уровне 20% к плановой себестоимости без учета транспортных расходов; для юрлиц и ИП, выполняющих функцию подрядчика, для собственного использования (за исключением строительства хозяйственным способом) — 15%.

Ввезенные в Беларусь стройматериалы, изделия и конструкции юрлица и ИП могут продавать с надбавкой в 10% к контрактной цене. В цену также можно включать расходы по импорту, кредитам, страхованию и транспортировке.

Максимальная оптовая надбавка ограничена 10% независимо от количества посредников.