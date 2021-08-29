«Не дают спокойно жить»: Агурбаш рассказала о визите в московскую полицию

Белорусская певица Анжелика Агурбаш подтвердила информацию о допросе в московском отделении полиции после того, как Минск объявил ее в розыск. Об этом сообщает «СтарХит» .

Певица рассказала, что действительно приезжала в отделение, но ее не задерживали, как сообщалось ранее. В действительности Агурбаш вызвали для ознакомления с материалами дела, которые прислали из Беларуси.

«Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться», — заявила она. Кроме запроса экстрадиции, из МВД Беларуси в Россию были отправлены документы на межгосударственный розыск Агурбаш. Ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также публичном оскорблении президента.

«Но со мной все в порядке, я всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями», — сообщила певица.

А уже после допроса она поехала на запланированную репетицию с музыкантами. Агурбаш добавила, что не знает, откуда появилась информация о ее задержании. О том, что она была в полиции, не знали даже ее дети и родственники.

«Как гражданка Российской Федерации я чувствую себя в абсолютной безопасности», — заявила певица. В то же время Агурбаш сказала, что ей не дают спокойно жить.

Напомним, ранее появилась информация, что в Москве в отделение полиции доставили певицу Анжелику Агурбаш. Об этом сообщил «МК» со ссылкой на данные Telegram-канала «112».

Источник уточнил, что певицу допрашивают в связи с объявлением в розыск в Беларуси.

На родине в отношении Анжелики Агурбаш возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды, а также за публичное оскорбление Александра Лукашенко.

Ранее Генпрокуратура РБ уже потребовала от России выдачи певицы.

«Я абсолютна спокойна. Естественно, не признаю своей вины по этим тяжелым статьям, потому что не нарушала никаких законных и моральных норм. Даже та, порой неприятная критика, которая звучала из моих уст, не запрещена законом. Я не удивлена случившемуся со мной, но в шоке от того, что мне инкриминируют — чуть ли не экстремизм. Это же абсолютное безумие! Но сейчас в Беларуси каждый день заводятся страшнейшие дела, проходят аресты, суды», — ранее признавалась певица порталу.

Летом 2020 года Агурбаш поддержала белорусскую оппозицию. Так, в социальных сетях она попросила белорусов «объединить все усилия по совместному выходу из кризиса и добиться референдума с участием народного проекта». Агурбаш рассказала, что в Беларуси на нее возбуждены два уголовных дела. Ей грозит больше 10 лет тюрьмы.

Сама она не исключала провокации со стороны белорусских спецслужб. Певица обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ.