Против политзаключенной Ольги Класковской в колонии завели новое уголовное дело

Как стало известно правозащитникам «Весны», на 39-летнюю политзаключенную Ольгу Класковскую завели новое дело по ст. 369 Уголовного кодекса за комментарий в социальных сетях.

Ольга Класковская. Фото: п/ц "Весна".

В комментарии, который был размещен еще до ее ареста 14 октября прошлого года, она якобы оскорбила милиционера из Бреста. Мать Ольги уже вызывали на допрос по новому уголовному делу. В своем письме родным узница предполагает, что вскоре ее могут этапировать в Брест, где состоится суд.

Напомним, 22 декабря Ольгу приговорили к 2 годам колонии по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса за перекрытие движения транспорта в Серебрянке в Минске. Сейчас Класковская отбывает свое наказание в гомельской женской колонии. На женщину оказывается давление: ее неоднократно наказывали карцером, а с 3 августа на три месяца перевели в помещение камерного типа (ПКТ) в связи с «систематическим нарушением правил внутреннего распорядка». Ей запрещены все встречи и телефонные звонки (исключение — общение с адвокатом). За полгода в колонии ей разрешили получить только одну передачу. На свидания с родственниками Ольга также не получает разрешения.

Но, несмотря на это, Ольга держится бодро: «Я все выдержу и обязательно вернусь к вам. Главное — нам всем не падать духом. Я себе этого не позволяю и думаю все время про вас, про будущее, про лучшую жизнь в нашем Отечестве. Знаю, что все обязательно закончится хорошо».

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