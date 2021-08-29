Что случилось с валютой
Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции укрепили:
- евро на 0,0192 пункта (с 2,9399 до 2,9591 белорусского рубля);
- доллар на 0,0007 пункта (с 2,5168 до 2,5175 белорусского рубля).
- российский рубль на 0,018 пункта (с 3,3849 до 3,4029 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый на 0,0533 (с 6,408 до 6,4613 белорусского рубля за 10 злотых).
Упала одна:
- гривна на 0,096 пункта (с 9,4454 до 9,3494 белорусского рубля за 100 гривен).
Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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