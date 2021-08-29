Беларусь ожидают фронтальные разделы

/ Общество
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В воскресенье погоду на территории страны будет определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (в некоторых — ливни), местами прогремят грозы.

В утренние часы сгустится туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +17..+19°C;
  • Гомель +22..+24°C;
  • Гродно +18..+20°C;
  • Могилев +20..+22°C;
  • Минск +18..+20°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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