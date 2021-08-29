Беларусь ожидают фронтальные разделы
В воскресенье погоду на территории страны будет определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (в некоторых — ливни), местами прогремят грозы.
В утренние часы сгустится туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах — порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +16..+18°C;
- Витебск +17..+19°C;
- Гомель +22..+24°C;
- Гродно +18..+20°C;
- Могилев +20..+22°C;
- Минск +18..+20°C.