Беларусь ожидают фронтальные разделы

В воскресенье погоду на территории страны будет определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (в некоторых — ливни), местами прогремят грозы.

В утренние часы сгустится туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +16..+18°C;

Витебск +17..+19°C;

Гомель +22..+24°C;

Гродно +18..+20°C;

Могилев +20..+22°C;

Минск +18..+20°C.