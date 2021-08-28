Для формирования совместного учебно-боевого центра в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ

Подразделения зенитных ракетных войск России прибыли в Гродно для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси и РФ, сообщила 28 августа пресс-служба Министерства обороны.

Кроме того, 3 сентября на аэродроме Барановичи приземлятся самолеты Су-30СМ военно-космических сил России, являющиеся авиационной составляющей формируемого центра.

Как сообщалось, 5 марта в Москве министр обороны Беларуси Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу договорились о создании на территории двух стран трех учебно-боевых центров совместной подготовки.

После этой встречи пресс-служба Минобороны сообщила, что на территории Беларуси создадут центр, на базе которого «будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил РФ, а также совместное выполнение учебно-боевых задач».

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На территории России сформируют совместный учебно-боевой центр сухопутных войск, где «будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских вооруженных сил», а также центр на базе Балтийского флота, который позволит «готовить белорусские подразделения на базе воинских частей Морской пехоты РФ, оснащенных БТР82А».