В Гродно милиция пришла на собрание учителей польского языка

Сотрудники милиции пришли на организационное собрание учителей, которые преподают польский язык в центрах при неформальном Союзе поляков Беларуси. Учителя встретились 28 августа в офисе СПБ в Гродно в преддверии учебного года.

Офис Союза поляков в Гродно. Фото wikimedia

Как сообщает СПБ, милиционеры заявили, что получили анонимный сигнал о «незаконном собрании», и, переписав данные участников, уехали.

В марте Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении председателя незарегистрированного Союза поляков Анжелики Борис и других лиц по обвинению в преследовании «целей реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».

Дело заведено по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц; до 12 лет лишения свободы), заявила пресс-служба Генпрокуратуры.

Утверждалось, что «указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

Были также задержаны активисты СПБ: журналист Анджей Почобут, директор польской школы в Волковыске Мария Тишковская, руководитель лидского отделения СПБ Ирена Бернацкая и директор ООО «Польская школа» Анна Панишева. В июне Тишковская, Бернацкая и Панишева были освобождены и вывезены в Польшу .

В мае сообщалось о продлении ареста Борис на пять месяцев. 25 августа стало известно, что срок содержания Почобута под стражей был продлен еще на три месяца , отмечает БелаПАН.