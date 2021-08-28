В Барановичском районе автомобиль столкнулся с лошадью — водитель погиб

ДТП со смертельным исходом случилось около девяти часов вечера 27 августа в Барановичском районе.

На 197-м километре трассы М1/Е30 38-летний житель Каменца за рулем «Фольксвагена Гольф» столкнулся с лошадью, выбежавшей на проезжую часть.

После столкновения автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

Водитель получил множественные травмы, от которых скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, сообщает ГАИ Брестской области.