В Барановичском районе автомобиль столкнулся с лошадью — водитель погиб

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ДТП со смертельным исходом случилось около девяти часов вечера 27 августа в Барановичском районе.

На 197-м километре трассы М1/Е30 38-летний житель Каменца за рулем «Фольксвагена Гольф» столкнулся с лошадью, выбежавшей на проезжую часть.

После столкновения автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

Водитель получил множественные травмы, от которых скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, сообщает ГАИ Брестской области.

 

 

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Тэги: ДТП лошадь Город: Барановичи

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