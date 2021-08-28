29 августа по всей территории Беларуси ожидаются дожди и грозы

В Беларуси на воскресенье, 29 августа, объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет. Ожидаются сильные дожди и грозы, ночью и утром в отдельных районах будет туман.

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В Минске кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха +18..+20.

В Бресте утром и днем временами дождь. Температура воздуха +16..+18.

В Витебске временами дожди, возможна гроза. Температура воздуха +17..+19.

В Гомеле облачно, ночью без осадков, днем временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха +22..+24.

В Гродно облачно, временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха +18..+20.

В Могилеве облачно, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха +20..+22.