18 талантливых педагогов отправятся в районные и сельские школы в рамках программы «Учитель для Беларуси»

1 сентября стартует третий цикл программы «Учитель для Беларуси», которую реализует «БПС-Сбербанк» в партнерстве с Visa.

В новом учебном году в белорусскую глубинку отправятся 18 учителей, которые на протяжении минимум двух лет будут обучать местных школьников.

Талантливые учителя отправятся в 17 региональных школ, в том числе в Пружанах, Дивине, Коссово, Турове, Фаниполе, Турце, Радошковичах и Березино.

Помимо зарплаты учителя будут получать стипендию от «БПС-Сбербанка», а Visa обеспечила педагогов ноутбуками.

«Программа “Учитель для Беларуси” позволяет привлечь в удаленные от больших городов регионы современных педагогов, имеющих сильную мотивацию к учительской деятельности, — отметил заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Олег Бородко. — Важно, что они подходят к своей работе креативно: умеют сделать обучение интересным, вовлечь в него разных учеников и найти талант в каждом из них».

«Учителей для Беларуси» выбирают ежегодно. После нескольких этапов отбора и летней интенсивной программы профессиональной подготовки участники переезжают в небольшие райцентры, села и агрогородки, где помогают детям освоить знания, повысить кругозор и развить таланты.