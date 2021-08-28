Голливудский композитор написал гимн для российского футбольного клуба

Голливудский композитор Ханс Циммер написал гимн для российского футбольного клуба «Краснодар». Теперь под эту музыку будут начинаться все домашние матчи.

Сумма, в которую обошлась работа Циммера, не сообщается, отмечает РБК .

63-летний Ханс Циммер является лауреатом премии «Оскар» за музыку к мультфильму «Король лев». За свою карьеру он написал композиции для более чем 150 картин — «Человек дождя», «Гладиатор», «Начало», а также к сериям фильмов «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь» и «Шерлок Холмс».

Когда ожидание того стоило Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!



Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021

«Краснодар» сейчас тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Одним из его помощников является бывший партнер по БАТЭ Александр Ермакович. В составе «Краснодара» играет белорусский защитник Александр Мартынович.

После шести туров чемпионата России «Краснодар» с 9 очками занимает седьмое место.