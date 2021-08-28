Смертельное ДТП под Рогачевом — мотоциклист с двумя пассажирами врезался в прицеп трактора

ДТП с двумя погибшими случилось в ночь на 28 августа в Рогачевском районе.

Как сообщает пресс-служба МВД, на 332-м километре трассы М-8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины мотоциклист врезался в прицеп двигавшегося впереди трактора.

В результате 35-летний водитель «Ямахи» и его 30-летний пассажир погибли на месте. Второй пассажир (26 лет) доставлен в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.