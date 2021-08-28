Аркадий Добкин: власть должна сделать первый шаг для начала диалога

/ Экономика
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Именно власть должна сделать первый шаг для начала диалога с бизнесом. Об этом в интервью dev.by заявил глава компании EPAM Аркадий Добкин.

«Прежде всего, наверное, это пересмотр подхода к наказанию людей за их убеждения и за мирное выражение этих убеждений, за их честную профессиональную деятельность, включая прекращение административного и уголовного преследования этих категорий граждан», — сказал Добкин.

Он подчеркнул, что «этот шаг критически важен — он позволит, по крайней мере, приостановить исход людей (из ИТ-сферы. — ред.) из чувства страха и чувства незащищенности, в какой-то степени отчаяния и непонимания, за что можно сегодня быть наказанным административно или уголовно». 

Как считает Добкин, «это позволит и бизнесу перестать постоянно бояться за людей и сосредоточиться прежде всего на бизнесе, клиентах и сохранении их еще не утраченного доверия».

 

 

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Тэги: EPAM ИТ-сектор Персона: Аркадий Добкин

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