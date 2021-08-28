В Польше за сутки зафиксировали 130 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси

Польские пограничники зафиксировали увеличение количества незаконных попыток пересечения белорусско-польской границы — 27 августа было 130 таких случаев, сообщила Погранслужба Польши в «Твиттере» .

Фото strazgraniczna.pl

Пограничники задержали 40 иностранцев, среди которых была группа из 14 граждан Сирии. За границей их ждал соотечественник с видом на жительство в Швеции. Мужчина приехал на автобусе, чтобы увезти мигрантов, его тоже задержали.

Остальные 90 попыток прохода через границу пресечены.

Пограничная служба Польши также заявляет, что находящиеся на белорусско-польской границе мигранты регулярно, несколько раз в день, получают питание от белорусской стороны.