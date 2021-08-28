В Польше за сутки зафиксировали 130 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 38

Польские пограничники зафиксировали увеличение количества незаконных попыток пересечения белорусско-польской границы — 27 августа было 130 таких случаев, сообщила Погранслужба Польши в «Твиттере».

Фото strazgraniczna.pl

Пограничники задержали 40 иностранцев, среди которых была группа из 14 граждан Сирии. За границей их ждал соотечественник с видом на жительство в Швеции. Мужчина приехал на автобусе, чтобы увезти мигрантов, его тоже задержали.

Остальные 90 попыток прохода через границу пресечены.

Пограничная служба Польши также заявляет, что находящиеся на белорусско-польской границе мигранты регулярно, несколько раз в день, получают питание от белорусской стороны.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Польша-граница нелегальная миграция

Другие материалы на эту тему:

Почему иракцы стремятся в Европу и не хотят просить убежища в Беларуси

Почему иракцы стремятся в Европу и не хотят просить убежища в Беларуси

В Литве заявили, что белорусы автоматными очередями гонят нелегалов к границе

В Литве заявили, что белорусы автоматными очередями гонят нелегалов к границе

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето

Что за «студенты» бегут из Беларуси в Литву и почему их рассказы — неправда

Что за «студенты» бегут из Беларуси в Литву и почему их рассказы — неправда