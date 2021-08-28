За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1636 новых случаев ковида и 10 смертей

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1636 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 10 человек. Выздоровели 1449 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1862 новых случая коронавирусной инфекции, 26 августа — 1551, 25-го — 1357, 24-го — 860, 23-го — 918, 22-го — 1302. Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 новых случаев.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 477 901 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 471 018 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции в Беларуси умерло 3745 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.