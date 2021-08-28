Илья Ивашко вышел в финал турнира в Уинстон-Сейлеме

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27-летний белорусский теннисист Илья Ивашко (63-й номер мирового рейтинга) вышел в финал турнира в американском Уинстон-Сейлеме с призовым фондом 807 тысяч долларов.

В полуфинале Ивашко обыграл 22-летнего Эмиля Руусувуори (76) из Финляндии — 6:2, 6:1.

В решающем матче белорус встретится с Микаэлем Имером (90) из Швеции. По белорусскому времени финал пройдет в ночь на 29 августа. Ранее Ивашко и Имер на корте не встречались.

Ивашко может стать первым белорусским теннисистом, который выиграет турнир ATP, после 2003 года, когда турнир в Роттердаме выиграл Максим Мирный.

 

 

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Тэги: теннис Персона: Илья Ивашко Максим Мирный Эмиль Руусувуори Микаэль Имер

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