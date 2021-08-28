Вышла на свободу бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева

Освобождена бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Она вышла из ИВС сегодня в 10 часов утра. Боева освобождена под обязательство о явке и остается в статусе подозреваемой.

Директор и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов остаются в ИВС в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).

Санкция этой статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Как сообщили БелаПАН адвокаты, обвинения обоим пока не предъявлены, они «не признают вины в подозрении».

Накануне с Левшиной и Новожиловым проводились следственные действия. По словам адвокатов, они чувствуют себя «нормально, держатся».

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Левшина, Боева и Новожилов были задержаны 18 августа после обысков в их квартирах и в офисе компании. Их подозревали в совершении преступления по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Правозащитники признали всех троих политзаключенными.

Также в этот день обыски прошли дома у заместителя главного редактора Александра Зайцева, журналистов Ирины Турчиной и Захара Щербакова.

Щербаков и Турчина были допрошены в управлении Следственного комитета по Минску, после чего отпущены под подписку о неразглашении. Зайцев на допрос не доставлялся из-за болезни, он подписал обязательство о явке.

В постановлениях на обыски было указано, что они проводятся в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Сервер, на котором размещался сайт компании, изъят. Сайт недоступен. Также изъят редакционный сервер. Офис БелаПАН опечатан.