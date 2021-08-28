Белорусская метательница копья Елизавета Петренко выиграла бронзу Паралимпиады

Копилка команды Беларуси на Паралимпийских играх в Токио пополнилась еще одной медалью.

19-летняя Елизавета Петренко стала бронзовым призером в метании копья (класс F-13, нарушение зрения). В своей лучшей попытке, которая была для Петренко заключительной, она показала 38 м 99 см — это новый рекорд Европы.

Золото выиграла рекордсменка мира и паралимпийских игр опытная Нозимахон Каюмова из Узбекистана — 42 м 59 см (лучший результат сезона), серебро у китаянки Юпин Чжао — 41 м 85 см.

Елизавету Петренко тренирует известный в прошлом белорусский паралимпиец Игорь Фортунов.

Ранее три золотых медали выиграл пловец Игорь Бокий.

Сейчас Беларусь с четырьмя медалями (3-0-1) занимает 14-е место в медальном зачете. Лидирует Китай.