«Международные организации введены в заблуждение белорусской пропагандой в вопросе нелегальной миграции»

В вопросе нелегальной миграции международные организации введены в заблуждение белорусской пропагандой, заявил заместитель министра внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс в ходе онлайн-переговоров с коллегами из Латвии, Польши и Эстонии 27 августа.

Арнольдас Абрамавичюс. Фото vrm.lrv.lt

«Именно на Беларусь все должны обращать внимание, так как эта страна использует людей как средство давления для достижения своих целей», — цитирует чиновника пресс-служба литовского МВД.

По его словам, Литва борется с последствиями такой политики и обеспечивает нелегальным мигрантам надлежащие условия.

Эту позицию коллеги Абрамавичюса поддержали, отмечается в релизе.

Замминистра отметил необходимость изменения законодательства в сфере защиты границ, миграции и предоставления убежища. Это «должно позволить Литве и другим странам — членам ЕС эффективно реагировать на управление потоками нелегальной миграции во время гибридной войны».

По словам Абрамавичюса, изменения в законодательство Литвы были внесены незамедлительно, что позволило стабилизировать ситуацию и остановить поток мигрантов.

«В настоящее время потоки нелегальной миграции регулируются, поэтому Литва уделяет больше внимания возвращению мигрантов в страны их происхождения, — отметил чиновник. — Специалисты общаются с мигрантами и обещают финансовую поддержку, если человек соглашается уехать добровольно. И наша главная забота — обеспечить достойные условия жизни с приближением холодного сезона».

По информации Абрамавичюса, к концу этой недели на родину должны уехать 20 мигрантов.

С начала года на территории Литвы было задержано 4140 нелегалов. Для обустройства быта мигрантов гуманитарную помощь Литве оказали 16 стран, отмечает БелаПАН.

Сейчас решается вопрос о размещении нелегалов в более теплых помещениях в связи со скорым наступлением холодного сезона. Один из вариантов — не используемое по назначению исправительное учреждение в Кибартае, где есть вся необходимая инфраструктура, сообщает МИД Литвы.