За капремонтом минских домов теперь можно будет следить онлайн

Оснащение объектов капремонта системами видеонаблюдения в Минске станет обязательным.

Как уточнил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергей Рубанов, соответствующее требование теперь содержится в договоре с подрядными организациями, которые получают право проведения капремонта жилфонда столицы по итогам тендера.

Оснащение объектов капремонта видеокамерами в столице уже практиковали, напоминает агентство «Минск-Новости» . Наблюдать за ремонтом отдельных домов онлайн можно было, например, в Заводском и Центральном районах.

Теперь такая практика распространится на все дома, переживающие обновление. Предполагается, что наличие на стройплощадках систем видеонаблюдения дисциплинирует как работников, так и жителей.