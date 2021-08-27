Минчанина будут судить за жестокое обращение с животными — он убил кота, который залез на его авто

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, возбужденное в отношении 33-летнего жителя Минска, расследовано и направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до года, или ареста.

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Как сообщает агентство «Минск-Новости» , однажды вечером мужчина, возвращаясь домой на улицу Радужную, заметил, что на капоте его автомобиля лежит бездомный кот.

Мужчина взял кота за голову и с размаху бросил на асфальт. Животное, хромая, добрело до подъезда, упало на землю, некоторое время билось в конвульсиях и вскоре перестало двигаться.

Свидетелями произошедшего стали соседи. Один из них обратился с заявлением в милицию.

Экспертиза показала, что у погибшего кота были сломаны ребра, имелись разрывы межреберной мышечной ткани, печени и селезенки, а в брюшной полости скопились сгустки крови.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что ранее коты царапали полировку его автомобиля, а восстановление покрытия стоило ему денег.

Обвиняемый работает водителем, судимостей не имеет. Сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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