Минчанина будут судить за жестокое обращение с животными — он убил кота, который залез на его авто
Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, возбужденное в отношении 33-летнего жителя Минска, расследовано и направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до года, или ареста.
Как сообщает агентство
Мужчина взял кота за голову и с размаху бросил на асфальт. Животное, хромая, добрело до подъезда, упало на землю, некоторое время билось в конвульсиях и вскоре перестало двигаться.
Свидетелями произошедшего стали соседи. Один из них обратился с заявлением в милицию.
Экспертиза показала, что у погибшего кота были сломаны ребра, имелись разрывы межреберной мышечной ткани, печени и селезенки, а в брюшной полости скопились сгустки крови.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что ранее коты царапали полировку его автомобиля, а восстановление покрытия стоило ему денег.
Обвиняемый работает водителем, судимостей не имеет. Сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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