Беларусь обыграла Австрию в матче олимпийской хоккейной квалификации

Национальная сборная Беларуси по хоккею 27 августа провела второй матч олимпийского квалификационного турнира в группе D. Турнир проходит в Братиславе.

Капитан сборной Беларуси Егор Шарангович. Фото hockey.by

Команда Крэйга Вудкрофта добилась победы над сборной Австрии — 5:2 (0:2, 5:0, 0:0). В составе сборной Беларуси забрасывали Андрей Стась, Егор Шарангович (дважды), Шейн Принс и Джефф Платт. Ворота защищал Дэнни Тейлор.

Напомним, в первом туре сборная Беларуси потерпела поражение от команды Польши — 0:1, а Австрия уступила Словакии — 1:2.

Сегодня состоится еще один матч — Словакия — Польша (начало в 20:15).

Сборная Беларуси заключительный матч квалификации проведет 29 августа против команды Словакии (начало в 18:30). В тот же день ранее встретятся Польша и Австрия (14:30).

Путевку на зимние Олимпийские игры в Пекин получит только победитель группы.