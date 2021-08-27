Беларусь обыграла Австрию в матче олимпийской хоккейной квалификации

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Национальная сборная Беларуси по хоккею 27 августа провела второй матч олимпийского квалификационного турнира в группе D. Турнир проходит в Братиславе.

Капитан сборной Беларуси Егор Шарангович. Фото hockey.by

Команда Крэйга Вудкрофта добилась победы над сборной Австрии — 5:2 (0:2, 5:0, 0:0). В составе сборной Беларуси забрасывали Андрей Стась, Егор Шарангович (дважды), Шейн Принс и Джефф Платт. Ворота защищал Дэнни Тейлор.

Напомним, в первом туре сборная Беларуси потерпела поражение от команды Польши — 0:1, а Австрия уступила Словакии — 1:2.

Сегодня состоится еще один матч — Словакия — Польша (начало в 20:15).

Сборная Беларуси заключительный матч квалификации проведет 29 августа против команды Словакии (начало в 18:30). В тот же день ранее встретятся Польша и Австрия (14:30).

Путевку на зимние Олимпийские игры в Пекин получит только победитель группы.

 

 

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Сюжет: Зимние Игры-2022
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Тэги: хоккей-сборная Олимпиада-2022 Персона: Крэйг Вудкрофт Андрей Стась Егор Шарангович Шейн Принс Джефф Платт Дэнни Тейлор

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