Задержанных бывших и нынешних сотрудников БелаПАН подозревают в неуплате налогов

Уголовное дело по ч. 2 ст. 243 возбуждено в отношении бывших и нынешних сотрудников БелаПАН.

Бывшего заместителя директора Андрея Александрова, бывшего директора Дмитрия Новожилова, нынешнего директора Ирину Левшину, а также «иных лиц» подозревают в неуплате налогов в бюджет.

Как сообщает Следственный комитет, «согласно акту проведенной проверки руководителями БелаПАН в период с июня 2018 по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей».

Александров был задержан 12 января. В БелаПАН он работал в должности заместителя директора в 2015—2018 годах.

Новожилов и Левшина, а также бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева были задержаны 18 августа. Новожилов был директором БелаПАН с июня 2018 года до середины января 2021 года, затем его в этой должности сменила Левшина.

Все подозреваемые признаны политзаключенными.