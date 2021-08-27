В Светлогорском районе на кукурузном поле обнаружен полуразложившийся труп мужчины

Полуразложившийся труп мужчины был обнаружен 25 августа на кукурузном поле у деревни Селищи Светлогорского района. Тело заметил механизатор сельхозпредприятия «Дубрава-агро».

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По его словам, он убирал кукурузу и постоянно наблюдал за жаткой, чтобы в нее не попали посторонние предметы. В какой-то момент он заметил перед комбайном что-то похожее на кучу мусора. Механизатор остановился, присмотрелся и понял, что перед ним тело человека.

Мужчина позвонил своему начальству, а то уже вызвало милицию.

Труп был обнаружен примерно в 60 метрах от проезжей части автодороги Р-31 Бобруйск — Мозырь.

По словам механизатора, мертвый мужчина лежал в кукурузе полураздетым: «Он был почему-то в трусах. Штаны потом нашли рядом, метрах в тридцати от него. В кармане — паспорт».

Как сообщает «Ранак» , по имеющейся информации, найденный мужчина — это житель Бобруйска 1968 года рождения, который был объявлен в розыск еще в начале августа.

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели мужчины.