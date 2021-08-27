В Светлогорском районе на кукурузном поле обнаружен полуразложившийся труп мужчины
Полуразложившийся труп мужчины был обнаружен 25 августа на кукурузном поле у деревни Селищи Светлогорского района. Тело заметил механизатор сельхозпредприятия «Дубрава-агро».
По его словам, он убирал кукурузу и постоянно наблюдал за жаткой, чтобы в нее не попали посторонние предметы. В какой-то момент он заметил перед комбайном что-то похожее на кучу мусора. Механизатор остановился, присмотрелся и понял, что перед ним тело человека.
Мужчина позвонил своему начальству, а то уже вызвало милицию.
Труп был обнаружен примерно в 60 метрах от проезжей части автодороги Р-31 Бобруйск — Мозырь.
По словам механизатора, мертвый мужчина лежал в кукурузе полураздетым: «Он был почему-то в трусах. Штаны потом нашли рядом, метрах в тридцати от него. В кармане — паспорт».
Как сообщает
Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели мужчины.