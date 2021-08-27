За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1862 новых случая COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1862 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, скончалось 12 человек (повторение суточного рекорда). Выздоровели 1733 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее был зафиксирован 1551 новый случай коронавирусной инфекции, 25 августа — 1357, 24 августа — 860, 23-го — 918, 22-го — 1302. Суточный рекорд — 1975 (12 декабря 2020 года).

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 476 265 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 469 569 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 3735 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

По информации Минздрава, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1,33 млн граждан, более 1,62 млн человек получили первую дозу вакцины.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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