Бывшего водителя Жлобинского РОВД приговорили к трем годам колонии

/ Общество
Просмотров: 109

В Светлогорске вынесли приговор 51-летнему жителю Жлобина Владимиру Жуку. Он бывший водитель Жлобинского РОВД.

Фото spring96.org

Его задержали 26 мая 2021 года за участие в массовых беспорядках, 28 мая взяли под стражу. Судья Галина Гулевич признала Жука виновным по ч. 1 ст. 342, ст. 364 и ст. 342 и наказала тремя годами лишения свободы в колонии общего режима.

Жука обвинили в том, что он являлся организатором и участником массовых беспорядков в Жлобине в ночь на 10 августа 2020 года: стоял в сцепке, перекрывал движение транспорта и оказывал сопротивление. Согласно обвинению, он также применил насилие к сотрудникам милиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Из всех предъявленных обвинений Жук признал только то, что в это время находился в указанном месте и стоял в сцепке, сообщает spring96.org.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политический приговор Персона: Галина Гулевич Владимир Жук Город: Жлобин

Другие материалы на эту тему:

Степана Латыпова отправили в колонию на восемь с половиной лет

Степана Латыпова отправили в колонию на восемь с половиной лет

Андрей Шарендо: Полина подала мне знак — «Уезжай!»

Андрей Шарендо: Полина подала мне знак — «Уезжай!»

Маринич, Козулин, Санников… Кто еще из оппонентов Лукашенко оказался за решеткой

Маринич, Козулин, Санников… Кто еще из оппонентов Лукашенко оказался за решеткой

«Безумный срок — за веру в идею». Виктор Бабарико приговорен к 14 годам колонии

«Безумный срок — за веру в идею». Виктор Бабарико приговорен к 14 годам колонии