Бывшего водителя Жлобинского РОВД приговорили к трем годам колонии

В Светлогорске вынесли приговор 51-летнему жителю Жлобина Владимиру Жуку. Он бывший водитель Жлобинского РОВД.

Фото spring96.org

Его задержали 26 мая 2021 года за участие в массовых беспорядках, 28 мая взяли под стражу. Судья Галина Гулевич признала Жука виновным по ч. 1 ст. 342, ст. 364 и ст. 342 и наказала тремя годами лишения свободы в колонии общего режима.

Жука обвинили в том, что он являлся организатором и участником массовых беспорядков в Жлобине в ночь на 10 августа 2020 года: стоял в сцепке, перекрывал движение транспорта и оказывал сопротивление. Согласно обвинению, он также применил насилие к сотрудникам милиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Из всех предъявленных обвинений Жук признал только то, что в это время находился в указанном месте и стоял в сцепке, сообщает spring96.org .