Столичные власти ликвидируют Минскую урбанистическую платформу

Столичные власти ликвидируют юридическое лицо Минской урбанистической платформы, сообщает организация в своем телеграм-канале.

Фото t.me/minskurban

Отмечается, что заявление на ликвидацию Мингорисполком подал 24 августа, а причиной указал «неосуществление коммерческой организацией предпринимательской деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд».

Представители организации подчеркивают, что по уставу Минская урбанистическая платформа является некоммерческой организацией с правом осуществления коммерческой деятельности и за последние полтора года реализует уже пятый коммерческий проект.

«Сейчас сложно спрогнозировать, чем все закончится в правовом поле Беларуси. Однако знаем точно, Минская урбанистическая платформа остается верна своей миссии и ценностям. Мы продолжим делать важные проекты для белорусских городов, заниматься благоустройством, обучать, помогать дворовым сообществам и делать всё, что от нас зависит», — говорится в сообщении.

Организация реализует образовательные, исследовательские и практические проекты в области благоустройства городской жизни и развития городов, а также выпускает онлайн-журнал, отмечает БелаПАН.