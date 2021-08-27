Столичные власти ликвидируют Минскую урбанистическую платформу

/ Общество
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Столичные власти ликвидируют юридическое лицо Минской урбанистической платформы, сообщает организация в своем телеграм-канале.

Фото t.me/minskurban

Отмечается, что заявление на ликвидацию Мингорисполком подал 24 августа, а причиной указал «неосуществление коммерческой организацией предпринимательской деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд».

Представители организации подчеркивают, что по уставу Минская урбанистическая платформа является некоммерческой организацией с правом осуществления коммерческой деятельности и за последние полтора года реализует уже пятый коммерческий проект.

«Сейчас сложно спрогнозировать, чем все закончится в правовом поле Беларуси. Однако знаем точно, Минская урбанистическая платформа остается верна своей миссии и ценностям. Мы продолжим делать важные проекты для белорусских городов, заниматься благоустройством, обучать, помогать дворовым сообществам и делать всё, что от нас зависит», — говорится в сообщении.

Организация реализует образовательные, исследовательские и практические проекты в области благоустройства городской жизни и развития городов, а также выпускает онлайн-журнал, отмечает БелаПАН.

 

 

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Тэги: Минская урбанистическая платформа урбанистика Город: Минск

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