Замглавы БАЖ Олег Агеев: журналистская профессия в Беларуси стала опасной
В Беларуси сегодня не существует эффективных механизмов защиты прав журналистов, заявил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олег Агеев на Львовском медиафоруме 27 августа, сообщает БелаПАН.
Агеев отметил, что и ранее ситуация была не идеальна: существовал дискриминационный подход на экономическом уровне, для независимых печатных СМИ были препятствия в виде ограничения распространения.
Однако теперь в Беларуси журналистская профессия становится опасной. Агеев сообщил аудитории, что 27 журналистов находятся в местах несвободы, они признаны политическими заключенными.
С августа 2020 года БАЖ зафиксировал около 500 случаев задержания журналистов, десятки административных арестов и фактов применения насилия, около 20 случаев пыток в отношении журналистов.
В поиске спасения и возможности продолжать профессиональную деятельность большое количество журналистов и некоторые редакции полностью выехали за пределы Беларуси, сказал Агеев.
«Для медиасектора это означает необходимость провести анализ правовых, экономических условий работы СМИ в Литве, Польше, Украине, Грузии, куда уехали большинство журналистов, — сказал Агеев. — Этот шаг будет полезным и востребованным для белорусских медиа».
По его словам, запросы к БАЖ от белорусских журналистов демонстрируют, что они работают в крайне неблагоприятных условиях. От пострадавших от репрессий и насилия журналистов поступают просьбы о медицинской и правовой помощи, увеличилось количество обращений за психологической помощью. Появился запрос на реабилитацию. Журналисты нуждаются в приобретении нового оборудования для работы, потому что многие его лишились, — силовики во время обысков массово изымают компьютеры, телефоны, камеры.
Зампредседателя БАЖ подчеркнул, что те журналисты, которые остаются в Беларуси, работают в крайне стесненных условиях: «Ситуация из плохой и сложной стала крайне кислотной. Люди, которые продолжают работать в журналистике, проявляют мужество, стойкость и преданность журналистским идеалам».