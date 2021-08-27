Замглавы БАЖ Олег Агеев: журналистская профессия в Беларуси стала опасной

В Беларуси сегодня не существует эффективных механизмов защиты прав журналистов, заявил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олег Агеев на Львовском медиафоруме 27 августа, сообщает БелаПАН.

Олег Агеев. Фото из архива БАЖ

Агеев отметил, что и ранее ситуация была не идеальна: существовал дискриминационный подход на экономическом уровне, для независимых печатных СМИ были препятствия в виде ограничения распространения.

Однако теперь в Беларуси журналистская профессия становится опасной. Агеев сообщил аудитории, что 27 журналистов находятся в местах несвободы, они признаны политическими заключенными.

С августа 2020 года БАЖ зафиксировал около 500 случаев задержания журналистов, десятки административных арестов и фактов применения насилия, около 20 случаев пыток в отношении журналистов.

В поиске спасения и возможности продолжать профессиональную деятельность большое количество журналистов и некоторые редакции полностью выехали за пределы Беларуси, сказал Агеев.

«Для медиасектора это означает необходимость провести анализ правовых, экономических условий работы СМИ в Литве, Польше, Украине, Грузии, куда уехали большинство журналистов, — сказал Агеев. — Этот шаг будет полезным и востребованным для белорусских медиа».

По его словам, запросы к БАЖ от белорусских журналистов демонстрируют, что они работают в крайне неблагоприятных условиях. От пострадавших от репрессий и насилия журналистов поступают просьбы о медицинской и правовой помощи, увеличилось количество обращений за психологической помощью. Появился запрос на реабилитацию. Журналисты нуждаются в приобретении нового оборудования для работы, потому что многие его лишились, — силовики во время обысков массово изымают компьютеры, телефоны, камеры.

Зампредседателя БАЖ подчеркнул, что те журналисты, которые остаются в Беларуси, работают в крайне стесненных условиях: «Ситуация из плохой и сложной стала крайне кислотной. Люди, которые продолжают работать в журналистике, проявляют мужество, стойкость и преданность журналистским идеалам».