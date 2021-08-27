Лукашенко считает, что футболистов и хоккеистов надо перевести на среднюю зарплату
С критикой национальной сборной Беларуси по хоккею выступил Александр Лукашенко 27 августа в Петрикове, где он участвовал в запуске горно-обогатительного комбината, построенного «Беларуськалием».
Накануне национальная сборная Беларуси в Братиславе
Лукашенко, как
«Вокруг должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А то будем, как вчера “великие” хоккеисты. А ты им деньги, деньги, деньги», — сказал Лукашенко.
По его словам, он попросил гендиректора «Беларуськалия», чтобы он «особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов».
«Потому что поехали вчера в Польшу (там 20 человек в хоккей играют) — проиграли. Такого позора… Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков — они красавцы, уделали “великих”. А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата — пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам», — заявил Лукашенко.