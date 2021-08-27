Лукашенко считает, что футболистов и хоккеистов надо перевести на среднюю зарплату

/ Спорт
Просмотров: 8

С критикой национальной сборной Беларуси по хоккею выступил Александр Лукашенко 27 августа в Петрикове, где он участвовал в запуске горно-обогатительного комбината, построенного «Беларуськалием».

Накануне национальная сборная Беларуси в Братиславе проиграла команде Польши 0:1 в матче квалификационного олимпийского турнира. «Беларуськалий» является одним из спонсоров сборной, а также помогает финансово нескольких хоккейным и футбольным клубам.

Лукашенко, как сообщает его пресс-служба, усомнился, стоит ли предприятию так масштабно спонсировать хоккей и футбол.

«Вокруг должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А то будем, как вчера “великие” хоккеисты. А ты им деньги, деньги, деньги», — сказал Лукашенко.

По его словам, он попросил гендиректора «Беларуськалия», чтобы он «особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов».

«Потому что поехали вчера в Польшу (там 20 человек в хоккей играют) — проиграли. Такого позора… Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков — они красавцы, уделали “великих”. А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата — пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам», — заявил Лукашенко.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: финансирование спорта господдержка спорта Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Во сколько белорусскому спорту обходится одна медаль

Во сколько белорусскому спорту обходится одна медаль

Минское хоккейное «Динамо» исключено из системы господдержки?

Минское хоккейное «Динамо» исключено из системы господдержки?

Быстрее, выше, сильнее. Но на голодный желудок

Быстрее, выше, сильнее. Но на голодный желудок

«Вопрос недели». Сколько должны зарабатывать белорусские спортсмены?

«Вопрос недели». Сколько должны зарабатывать белорусские спортсмены?