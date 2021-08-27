В Бресте оштрафовали родню парня, который скрылся от суда по «массовым беспорядкам»

В Бресте на 3,5 тысячи долларов оштрафовали родню парня, который скрылся от суда по «массовым беспорядкам», сообщает «Весна».

Источник: ПЦ «Весна»

Олега Юрова судили в четвертой группе брестчан, обвиняемых за «массовые беспорядки» в Бресте в 2020 году. Из СИЗО его отпустили под личное поручительство мамы и бабушки.

Однажды Юров не пришел на суд. Его объявили в розыск. Где он, силовикам неизвестно до сих пор.

26 августа осудили мать Олега и бабушку: обеим дали по 150 базовых за нарушение условий поручительства. В сумме это 8700 рублей или почти 3,5 тысячи долларов.