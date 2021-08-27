Правозащитник Леонид Судаленко в шестой раз обжаловал свое содержание под стражей

Срок содержания под стражей гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко продлили до 22 сентября. Суд над ним начнется 3 сентября.

Правозащитника обвиняют в «организации и финансировании массовых беспорядков». Имеется в виду помощь жителям региона в оплате штрафов, призыв в социальных сетях помочь многодетной матери с закупкой дров на зиму, предложение в «Фейсбуке» встретить жительницу Гомеля из ИВС.

В одном из писем Судаленко написал, что уже в шестой раз обжаловал продление срока содержания под стражей, так как считает такую меру пресечения в отношении его незаконной.

Он пояснил в жалобе в суд и письме, что он гражданин Беларуси, имеет постоянное место жительства, постоянную работу и стабильный доход, глава многодетной семьи (у него четверо сыновей, младшему 12 лет), не имеет судимостей, имеет серьезное заболевание, которое требует ежедневного контроля, диеты и принятия лекарств. После ареста правозащитника восемь человек обратились в Следственный комитет с личным поручительством за Судаленко.

Он просит суд изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

«Видите, сколько заслуживающих внимания аргументов я привожу против их абстрактного “может скрыться”, “повлиять на свидетелей”, “препятствовать исполнению приговора”. У меня факты, а там — догадки и предположения. Виной этой проблемы вижу несовершенство Уголовно-процессуального кодекса, который позволяет догадки и позволяет следствию содержать взаперти практически любого человека. И никому нет дела, всех все устраивает», — заметил в письме правозащитник.

23 сентября Судаленко исполнится 55 лет, отмечает БелаПАН.

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