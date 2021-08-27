Серебряную медаль Тимановской купили с аукциона за 21 тысячу долларов

Медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской продана на аукционе Ebay за 21 тысячу долларов.

Напомним, 9 августа Кристина Тимановская выставила на аукцион одну из самых ценных медалей в своей карьере — серебряную за командную эстафету на Европейских играх в Минске в 2019 году.

Цена стартовала с 5 тысяч долларов. Спортсменка заявила, что деньги от продажи медали перечислят в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Медаль приобрел покупатель из США. Его имя не разглашается, но известно, что у него «очень солидная история сделок на eBay».

«Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться», — приводит слова Кристины Тимановской @zozhteam.

Кристина Тимановская — легкоатлетка, которую сняли с соревнований в беге на 200 метров на Олимпийских играх в Токио-2020 за осуждение действий белорусских спортивных чиновников. Представители команды хотели насильно вывезти Тимановскую из Токио в Беларусь. Сейчас спортсменка живет и тренируется в Польше.