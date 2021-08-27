Заработал новый сервис доставки пассажиров в минский аэропорт

Жители столицы могут воспользоваться новым сервисом индивидуального трансфера от дома до Национального аэропорта к рейсу вылета и обратно — «Флай Шаттл», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Стоимость трансфера едина вне зависимости от адреса в Минске и осуществляется на автомобилях на восемь мест с увеличенным багажным отделением. В скором времени данная услуга будет доступна и во всех областных городах страны. Заказать и оплатить трансфер можно онлайн.

Сбор пассажиров начинается за 4 часа до времени вылета, сервис обеспечивает доставку клиентов в Национальный аэропорт Минск за 2 часа до авиарейса. Ориентировочное время в пути от дома до аэропорта составит от 50 до 80 минут.